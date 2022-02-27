Матвеевский район, Оренбургская область, 27 февраля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Жительница Матвеевского района Оренбургской области похитила у своего работодателя имущество на общую сумму более 130 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, 43-летняя гражданка была материально ответственным лицом. Всего она присвоила 136 643 рубля и потратила деньги.

Теперь ей грозит до шести лет колонии. Расследование уголовного дела уже завершено.