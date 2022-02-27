Москва, 27 февраля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Российская сеть магазинов электроники DNS обещала снизить цены на широкий спектр товаров. Об этом 26 февраля сообщил руководитель компании Дмитрий Алексеев в своем телеграм-канале.

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Алексеев призвал не паниковать из-за подъёма цены и заявил, что в ближайшее время цена на ряд товаров будет существенно снижена. При этом Алексеев отметил, что стоимость ряда товаров сохранила стабильные показатели.

Глава DNS уточнил, что из-за ажиотажного спроса на товары сайт компании начал давать сбои, при этом отмечался рост продаж в два раза. Алексеев не исключил дальнейшего роста цены на электронику, так как в связи с западными санкциями пока неизвестно, как будет проходить поставка ряда товаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности повышения цен на бытовую электронику торговой сетью DNS. Начиная с 25 февраля директор торговой сети Дмитрий Алексеев объявил о повышении цен в торговой сети до 30%, объяснив такой шаг ажиотажным спросом на товары.