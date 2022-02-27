Село Курманаевка, Оренбургская область, 27 февраля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Житель Курманаевского района Оренбургской области стал жертвой мошенников, предложивших ему дополнительный заработок. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

По данным полиции, 60-летнему гражданину позвонил неизвестный и рассказал, что ему нужно будет работать работать с текстовой информацией, заполнять документацию. А затем попросил зайти в банковское приложение. После этого по указанию уже другого неизвестного, вышедшего на видеосвязь, мужчина оформил на себя несколько кредитов. А затем деньги были списаны с его счетов.

После этого гражданин понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы.