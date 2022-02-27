Гавана, 27 февраля, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Стремление руководства США расширить НАТО к границам России привело к непредсказуемым масштабным последствиям, которых можно было избежать. Такое заявление сделал 26 февраля МИД Кубы.

Россия и Куба

Во внешнеполитическом ведомстве Кубы указали на перемещения военного характера, которые осуществлялись США и НАТО в направлении регионов вблизи от границ Российской Федерации. При этом МИД Кубы напомнил о предшествующих данным перемещениям поставках современного вооружения Украине. В МИДе Кубы отметили, что в совокупности это является постепенным военным окружением.

Власти Кубы считают, что объективная оценка ситуации на Украине невозможна без учёта справедливых требований России к США и НАТО в области безопасности, которые были проигнорированы Западом.

«Было ошибкой десятилетиями игнорировать вполне обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности. Россия имеет право защищаться. Невозможно достичь мира, окружая или загоняя государства в угол», — сказано в коммюнике правительства Кубы.

Также в МИД Кубы отвергли лицемерие и двойные стандарты, напомнив США и НАТО о крупной агрессии в отношении Югославии, европейской страны, которая была разрушена вопреки Уставу ООН в угоду геополитическим целям Запада.

«История возложит на правительство США ответственность за последствия всё более наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности. Наши опасения подкрепляются недавно принятым НАТО решением впервые задействовать Силы реагирования этого военного союза», — заявили власти Кубы.

Правительство Кубы выразило глубокие сожаления украинскому народу в связи с гибелью мирного населения и отметило, что выступает за «конструктивное и реалистичное дипломатическое решение» возникшего в Европе кризиса мирными методами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Куба поддерживает Россию в сфере глобальной безопасности.