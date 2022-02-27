Токио, , 03:07 — REGNUM Возможный запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря осуществила Северная Корея. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба минобороны Японии.

Запуск баллистической ракеты

Береговая охрана Японии опубликовала предупреждение о пуске неустановленного снаряда в 07:59 по местному времени (01:59 мск) со стороны Северной Кореи, а через полчаса опубликовала информацию о падении снаряда в воды Японского моря.

Судам в районе падения снаряда предписано проявлять осторожность и не приближаться к объекту и его обломкам в случае обнаружения.

При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации о запуске ракеты.

Стоит отметить, что это уже восьмой ракетный запуск КНДР с начала текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США подсчитали, во сколько Пхеньяну обошлись ракетные запуски.

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