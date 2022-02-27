Брюссель, , 02:12 — REGNUM Решение о «заморозке» активов Банка России принял Евросоюз. Об этом 27 февраля объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснила фон дер Ляйен, будут «заморожены» транзакции Центробанка, и он будет лишён возможности реализовать эти активы.

Кроме того, о своих планах ввести санкционные меры, не позволяющие Банку России использовать свои международные резервы для ослабления воздействия западных санкций, объявили и власти США.

Как отметила глава Еврокомиссии, решение о в отношении Банка России было согласовано и скоординировано с США, Великобританией и Канадой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и ЕС допустили отключение от системы SWIFT только российских банков и юридических лиц, попавших под санкции, но не всей экономики России в целом.

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