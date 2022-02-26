Берлин, 27 февраля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Российские банки, попавшие в санкционный список международного сообщества, а также, в случае необходимости, другие банки, будут исключены из системы международных платежей SWIFT. Об этом 27 февраля заявила пресс-служба правительства Германии по итогам переговоров западных лидеров.

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Решение о введении дополнительных жестких финансовых санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине, приняли Соединенные Штаты, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия.

«Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — сказано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США и Евросоюз допустили отключение от SWIFT не всей российской экономики в целом, а только банков и юридических лиц, уже попавших под санкции.