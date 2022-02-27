Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Отключение от международной системы банковских платежей SWIFT только отдельных российских банков, а не всей страны, рассматривают США и Евросоюз. Об этом 26 февраля сообщает телеканал CNN.

SWIFT Businessnews.kz

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Уточняется, что официальные лица США и в Евросоюзе продолжают искать и оценивать варианты санкций, включая направленные на отключение от SWIFT, и рассматривают отключение от международной банковской системы только отдельных банков и юридических лиц, а не всей экономики России в целом.

По данным телеканала, ряд высокопоставленных чиновников в Белом доме предлагает подключить дополнительные санкции после взятия Киева российскими войсками. Однако по точным срокам есть разногласия.

Решение от отключении России от SWIFT, полностью или частично, может быть принято в течение нескольких дней. Об этом сообщили источники агентства Reuters в одном из Центральных банков Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили о возросшей готовности Запада к отключению России от международной банковской системы SWIFT.

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