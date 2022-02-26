Москва, 27 февраля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Портал госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабности целенаправленными кибератаками. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По состоянию на 26 февраля ведомством зарегистрировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, в том числе ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг. Все атаки успешно отражаются специалистами по кибербезопасности. Службы безопасности и управления инфраструктурой работают в круглосуточном режиме, специалисты подключают дополнительные ресурсы и механизмы защиты.

Уточняется, что пользователи могут столкнуться с недоступностью сервисов на короткий период. При этом специалисты Минцифры утверждают, что вся личная информация и все персональные данные пользователей находятся вне доступности хакеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным чешской компании Avast Software, специализирующейся на разработке антивирусного программного обеспечения, предупредила о росте числа кибератак, спровоцированных спецоперацией России на Украине.