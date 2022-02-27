Лондон, , 00:33 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, лондонский «Челси» в финале Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 примет «Ливерпуль». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Последний матч «Челси» с «Ливерпулем» завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Садио Мане (9') и Мохаммед Салах (26' Трент Александер-Арнольд). Голы «пенсионеров» забили Матео Ковачич (42') и Кристиан Пулишич (45+1' Н’Голо Канте).

На пути к финалу турнира «Челси» обыграл лондонский «Тоттенхэм» (2:0, 0:1), «Брентфорд» (0:2), «Саутгемптон» (1:1, 4:3 по пенальти), «Астон Виллу» (1:1, 4:3 по пенальти). «Ливерпуль» же прошел «Арсенал», «Лестер Сити», «Престон Норт Энд» и «Норвич Сити».