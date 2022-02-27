Лондон, , 00:27 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили о возросшей готовности Запада к отключению России от международной банковской системы SWIFT. Об этом сказано в заявлении, распространённом 26 февраля по итогам встречи двух лидеров.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

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Джонсон и Зеленский пришли к соглашению в вопросе необходимости полной дипломатической и экономической изоляции России международным сообществом. Лидеры Украины и Великобритании одобрили возрастание готовности к отключению России от международной банковской системы SWIFT.

Кроме того, Джонсон и Зеленский выразили обеспокоенность ролью Белоруссии в конфликте. По мнению лидеров обеих стран, Минск стал «проводником насилия» президента России Владимира Путина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия поддержала не полное отключение России от системы международных платежей SWIFT, но высказалась за «целенаправленное и функциональное» ограничение работы данной системы на территории России.

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