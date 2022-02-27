Барселона, Испания, , 00:21 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В последний раз «Барселона» и «Атлетик» играли между собой 20 января в матче 1/8 финала Кубка Испании. Та игра завершилась минимальной победой команды из Бильбао со счетом 3:2. Забитыми голами в том поединке отметились Икер Муньян (2', 105+1'), Иньиго Мартинес (86'), Ферран Торрес (20') и Педри (90+3').

На данный момент «сине-гранатовые» с одиннадцатью победами и 42-мя набранными очками занимают пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик», набрав 37 очков, идет тремя строчками ниже.