Стокгольм, 27 февраля, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение отказаться от участия в возможном матче со сборной России, который может пройти в финале плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

ulrich_berkner Фанаты сборной Швеции по футболу

«Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение, что мужская сборная Швеции не будет играть в возможном матче со сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира независимо от того, где он будет проходить. Совет также призывает ФИФА отменить мартовские матчи, в которых участвует Россия», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

Ранее сообщалось, что сборная Польши готова принять техническое поражение за отказ от участия в матче полуфинала плей-офф со сборной России. Матч должен был состояться 24 марта в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».