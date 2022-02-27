27 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призывы российского президента к украинским военным, чтобы те брали власть на Украине в свои руки.

Тимур Кондратьев, , 10:07 — REGNUM Призыв президента Российской Федерации Владимира Путина к украинским военным, чтобы те взяли власть на Украине в свои руки, потому что России «будет с вами легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве», стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 27 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 08:00. 27.02.2022 ©ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

"У темнейшего нынче хмурое настроение. Зеленский выбрал не лучшее время, чтобы дерзить Путину», — считает Сергей В.

Многие пользователи заметили, что и российский, и украинский лидеры обратились к народам соседних стран, чтобы найти там поддержку.

«Похоже, что в военной риторике нынче в тренде обращаться к населению противника. Вот только Путин ждёт поддержки со стороны простых украинцев, которых уже доконала эта бандеровская власть, а Зеленский пытается раскачать ситуацию в России с помощью российских артистов. Приоритеты налицо», — указывает Евгения М.

Украинские националисты Antanana

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские власти продемонстрировали полную недееспособность, граничащую с безумием. Поэтому Путин вынужден искать на Украине те силы, с которыми можно выстроить человеческий диалог.

«Правильно Путин говорит. С кем-то там всё равно надо договариваться. Хоть с военными, хоть с депутатами отдельными. Просто так разбомбить Киев и на пепелище построить свою власть — плохая идея. И Путин это прекрасно понимает. Он хочет найти на Украине людей, готовых бороться с бандеровцами и взять власть в свои руки», — пишет Ваша С.

Часть людей полагает, что Россия не хочет большой крови, поэтому она избегает ударов по жилым кварталам украинских городов, но нацистских преступников всё равно каким-то образом необходимо выкурить.

«Россия пришла, но не может полноценно воевать из-за мирных жителей, которых бандеровцы используют в качестве живого щита. Ситуацию может исправить работа антибандеровского подполья на Украине, были ли сформированы за эти годы группы, лояльные России? На кого может опереться Россия? Бандеровцы всех загнали под лавку. В Киеве раздали оружие населению. Идите, берите власть в стране. Но нет. Пока что мы видим, что все эти стволы достались мародёрам», — отмечает Булат Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что российский лидер ищет поддержки не в среде крикливых украинских политиков, а уважительно обращается к представителям вооружённых сил, которые заинтересованы в скорейшем наступлении мира на Украине.

«Путин в первую очередь обращается к украинским военным. Как офицер, он показывает своё уважение к тем, кто готов дать отпор нацистским мразям. Тем, кто способен сохранить свою страну», — поделилась своим мнением Анна С.

Отдельные комментаторы убеждены, что на Украине осталось достаточное количество разумного населения, готового оказать сопротивление нацистскому клещу, вцепившемуся в их государство.

«Прошло восемь лет бандеровского режима на Украине. И за это время было уничтожено множество адекватных украинцев, выступающих за мир с Россией. Но не все. Я не верю, что все они были ликвидированы. Люди на Украине должны проснуться и понять, что другого шанса победить нацистов у них не будет. Пора действовать!» — написала Ольга Б.

Напомним, 25 февраля президент России Владимир Путин обратился к украинским военным с просьбой не позволять нацистам и бандеровцам использовать население Украины в качестве живого щита. Российский лидер призвал украинских силовиков взять власть в стране в свои руки, потому что России «будет с вами легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов».