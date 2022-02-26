Лондон, 26 февраля, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Российский миллиардер Роман Абрамович передел контроль над лондонским футбольным клубом «Челси» попечительскому благотворительному фонду клуба. Об этом 26 февраля сообщили в официальном Instagram-аккаунте «пенсионеров».

Pixabay.com «Челси»

«Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему я сегодня передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о ФК «Челси». Я считаю, что в настоящее время они лучшим образом позаботятся об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — написал Абрамович.

Роман Абрамович владел футбольным клубом «Челси» с 2003 года.

На данный момент «Челси» с четырнадцатью победами и пятьюдесятью набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.