Париж, , 23:42 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в матче 26-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Сент-Этьен». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

ПСЖ Psg.fr

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Тило Керер, Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Джорджиньо Вейналдум, Идрисса Гейе, Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси.

«Сент-Этьен»: Поль Бернардони, Микеэль Наде, Тимоте Колодзейчак, Махди Каара, Фалайе Сако, Эльяким Мангаля, Лукас Гурна-Дуат, Арно Норден, Буанга Дени, Зейду Юссуф, Риад Будебуз.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с восемнадцатью победами и 59-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен», набрав 22 очка, располагается на шестнадцатой строчке.