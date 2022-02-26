Москва, 26 февраля 2022, 23:36 — REGNUM Роскосмос сможет закупать у Китая комплектующие для спутников, поставки которых будут ограничены санкциями. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
По его словам, при всех усилиях России раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность, «а она находится вне контура Роскосмоса, все равно производить все невозможно».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что участие США в проекте межпланетной миссии «Венера-Д» становится невозможным в условиях введения антироссийских санкций.