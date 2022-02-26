Москва, , 23:36 — REGNUM Роскосмос сможет закупать у Китая комплектующие для спутников, поставки которых будут ограничены санкциями. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, при всех усилиях России раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность, «а она находится вне контура Роскосмоса, все равно производить все невозможно».

«Но мир не без добрых людей. У нас есть прекрасные отношения с КНР… И мы решим эти проблемы, то чего мы сами не производим мы купим просто у наших китайских коллег», — сказал он в YouTube-канале «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что участие США в проекте межпланетной миссии «Венера-Д» становится невозможным в условиях введения антироссийских санкций.