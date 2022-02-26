Москва, , 23:33 — REGNUM Официально контакты между Российской Федерацией и Евросоюзом не разорваны. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Официально они (контакты) у нас не разорваны, — сказала дипломат. — Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся».

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») сообщил, что комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство страны в этой организации.