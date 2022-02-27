27 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили лживые заявления президента Украины о том, что он готов сесть за стол переговоров.

Тимур Кондратьев, , 00:02 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что украинская сторона фактически отказалась от переговоров, несмотря на заверения украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому спецоперация ВС РФ по защите Донбасса была возобновлена, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 26 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Погремушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

"Зеленский — лжец! Сам же тут же начал говорить о продолжении войны! Зеленскому нельзя верить! Это патологический лжец! Лицемерная мразь! Никаких разговоров с преступником! Только новый Нюрнберг!» — поделился своим мнением Дмитрий К.

Многие пользователи оказались в гневе из-за того, что украинский президент пытается водить российские власти за нос, несмотря на то, что его войска планомерно отдают территории Украины под контроль России.

«Уже успел сам себя разоблачить. Только-только пошли из его уст слова о переговорах, как тут же объявил о своей приверженности дальнейшей бойне. Подонок! Кто называл эту мразь клоуном не заметили, что это настоящий маньяк в овечьей шкуре!» — написала Мария В.

Некоторые комментаторы отмечают, что своей ложью Зеленский попросту тянет время, чтобы дождаться поддержки со стороны своих западных «партнёров».

"Вот же мудень! А когда переговоры по Минским соглашениям были, кто мешал их выполнить? Сейчас же, когда российские солдаты стоят на окраинах Киева, внезапно решил поговорить о мире!» — удивляется Кристина П.

Ряд пользователей указывает на то, что за стол переговоров Зеленский сядет только тогда, когда его физически принудят это сделать.

«Зеля, только полная капитуляция! Одна лишь капитуляция, никаких других вариантов у тебя нет!» — обращается Фанус З.

«Переговоры возможны только при условии капитуляции и выдачи военных преступников», — указывает Андрей Р.

Часть людей считает, что когда украинские силовики все до единого сложат оружие, только тогда с президентом Украины будут вести серьёзные переговоры.

«Сначала приказ отдай своим боевикам сложить оружие. Как только они перестанут стрелять, тогда Россия будет говорить», — предлагает Виктория Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что Зеленский отчаянно сопротивляется той судьбе, которую ему уготовили Россия и Соединённые Штаты Америки.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А он кто такой? Он же ничего не решает в этой стране. Также можно любую собаку посадить на его место, ничего не изменится. Путин уже обо всём договорился с Байденом. Границы двух Украин уже расчерчены. Российские войска освобождают свою Украину от нацистской мерзости. А ты, Зеленский, собирай чемодан и вали во Львов. Там тебе уже, наверное, кабинет отдельный выделили», — пишет Алексей А.

Нашлись и те, кто уверены, что Россию просто так не проведёшь. Переведя дух, российская армия продолжила освобождение Украины от бандеровской нечисти, пишут граждане.

«Эта жалкая попытка навешать России лапшу на уши провалилась. Россия намерена до конца демилитаризировать Украину и провести чистки среди бандеровских нацистов. Все преступления против человечества должны превратиться в уголовные дела с последующим суровым наказанием для преступников. Этот час скоро настанет», — убеждён Михаил Р.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры, «чтобы остановить гибель людей». 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что украинская сторона фактически отказалась от переговоров, поэтому спецоперация ВС РФ по защите Донбасса была возобновлена.