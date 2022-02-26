Москва, , 23:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили спецоперацию на Украине. Об этом сообщает 26 февраля пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Путин и … Алиев в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран также обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Вооруженные силы России, которые проводят специальную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, действует предельно профессионально.