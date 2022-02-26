Минск, 26 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 26 февраля республиканские соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отмечается, что Лукашенко вместе с биатлонистами протестировал лыжную трассу и стрельбище, дал старт биатлонной эстафетной гонке среди юношей и девушек.

Белорусский лидер также наблюдал за ходом соревнований и принял участие в церемонии награждения победителей и призеров биатлонных эстафетных гонок.