Лукашенко посетил республиканские соревнования среди юношей по биатлону
Минск, 26 февраля, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 26 февраля республиканские соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам, сообщает БелТА.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
Отмечается, что Лукашенко вместе с биатлонистами протестировал лыжную трассу и стрельбище, дал старт биатлонной эстафетной гонке среди юношей и девушек.
Белорусский лидер также наблюдал за ходом соревнований и принял участие в церемонии награждения победителей и призеров биатлонных эстафетных гонок.