Ливерпуль, Великобритания, , 22:49 — REGNUM 26 февраля в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Эвертоном» со счетом 1:0 благодаря голу Филипа Фодена на 82-й минуте встречи.

В текущем сезоне на счету 21-летнего атакующего полузащитника сборной Англии Филипа Фодена семь забитых мячей и три результативные передачи в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22.

Составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Джонджо Кенни, Майкл Кин, Мейсон Холгейт, Шеймус Коулман, Аллан, Абдулай Дукуре, Донни ван де Бек (Деле Алли, 71'), Алекс Ивоби (Анвар Эль-Гази, 88'), Энтони Гордон (Демарай Грэй, 77'), Ришарлисон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Эмерик Ляпорт, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган (Рияд Марез, 77'), Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Филип Фоден, Рахим Стерлинг (Габриэл Жезус, 77').

«Манчестер Сити», одержав 21-ю победу и набрав 66 очков, увеличил отставание от «Ливерпуля» до шести очков. «Эвертон» с 22-мя очками остался на семнадцатой позиции.