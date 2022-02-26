Минск, 26 февраля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 26 февраля сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Больше часа идет разговор президентов Беларуси и Франции», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине готова предоставить Белоруссия.