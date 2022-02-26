Берлин, 26 февраля 2022, 22:47 — REGNUM Германия официально сообщила о поставках вооружения на Украину, сообщило 26 февраля правительство ФРГ.
Отмечается, что правительство намерено отправить украинским властям 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и проблемам климата Германии Роберт Хабек заявил, что в настоящее время Германия не в состоянии оказать Украине реальную помощь.
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