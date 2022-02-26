Мадрид, 26 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Испании одержал минимальную победу над «Райо Вальекано» со счетом 1:0. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас», а на матче работала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой.

Антон Зайцев Карим Бензема

На 83-й минуте встречи счет открыл 34-летний центрфорвард сборной Франции Карим Бензема после передачи бразильского вингера Винисиуса Жуниора — 0:1.

Составы команд:

«Райо Вальекано»: Зидан, Суарес, Катена, Баллиу, Гарсия, Комесанья, Трехо (Нтека, 85'), Бебе (Паласон, 73'), Гарсия (Силла, 85'), Валентин (Сисс, 65'), Гвардиола (Фалькао, 73').

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Менди, Кроос, Каземиро (Вальверде, 61'), Модрич (Себальос, 88'), Асенсио (Родриго, 80'), Винисиус (Камавинга, 88'), Бензема.

«Реал», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 60 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» с 31-м очком остался на двенадцатой строчке.