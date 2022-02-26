Франкфурт-на-Майне, Германия, , 22:36 — REGNUM 26 февраля во Франкфурте-на-Майке на стадионе «Коммерцбанк-Арена» футбольный клуб «Франкфурт» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 потерпел минимальное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

Лерой Сане Ailura

Единственный мяч на 26-й минуте встречи забил фланговый нападающий «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане. Голевую передачу на свой счет записал Йозуа Киммих.

Статистика матча («Айнтрахт"/ «Бавария»)

Удары 7/20

Удары в створ 2/9

Владение 36%/64%

Угловые 2/8

Нарушения 16/3

Составы команд:

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Хинтереггер, Тута, Хрустич (Ламмерс, 83'), Соу, да Кошта, Соу, Ленц (Хауге, 78'), Кнауфф (Борре, 67'), Линдстрем (Камада, 82').

«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Павар, Зюле, Эрнандес, Киммих, Забитцер (Сане, 67'), Мусала (Рока, 82'), Гнабри, Коман (Шумо-Мотинг, 89'), Левандовски.

Эта победа стала для «Баварии» девятнадцатой в текущем розыгрыше Бундеслиги. Мюнхенская команда, набрав 58 очков, укрепилась на первой позиции. «Айнтрахт» с 31-м очком временно остался на десятом месте.