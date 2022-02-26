Лидс, Великобритания, 26 февраля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Лидс Юнайтед» со счетом 4:0. Игра проходила в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Мэтт Доэрти (10' Райан Сессеньон), Деян Кулушевски (15' Мэтт Доэрти), Харри Кейн (27' Пьер-Эмиль Хейбьерг) и Сон Хын Мин (85' Харри Кейн).

Бригада арбитров: Крэйг Поусон | Йан Хассин | Ричард Уэст | Роберт Джонс | Джарред Джиллетт.

Статистика матча («Лидс Юнайтед"/ «Тоттенхэм»)

Удары 19/15

Удары в створ 3/11

Владение 49%/51%

Угловые 3/6

Нарушения 16/11

Составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк (Клих, 46'), Фирпо, Кох, Форшоу, Даллас, Рафинья, Харрисон (Родриго, 46'), Джеймс.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Дэвис, Доэрти, Хейбьерг, Уинкс, Сессеньон (Эмерсон, 78'), Сон (Скарлетт, 87'), Кулушевски (Бергвейн, 78'), Кейн.

На данный момент «Тоттенхэм» с 42-мя набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» с 23-мя очками располагается девятью позициями ниже.