Морони, , 22:19 — REGNUM Самолет авиакомпании Коморских островов потерпел крушение в районе Индийского океана, на борту воздушного судна находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Об этом сообщили в минтрансе республики.

Крушение самолета

Отмечается, что крушение самолета авиакомпании AB Aviation произошло утром 26 февраля по местному времени в районе между островами государства.

«Во время поисковых работ, проводимых задействованными для этой цели государственными службами при поддержке аэропорта Дзаудзи, начали находить обломки самолета в прибрежной зоне Джойези, что подтверждает авиакатастрофу», — говорится в сообщении Минтранса в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Воронежской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-26 ВКС России.

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