Донецк, 26 февраля 2022, 22:15 — REGNUM В Киевском районе Донецка остались без света 5,5 тысяч абонентов в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 26 февраля мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.
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«Массированному обстрелу подвергся Киевский район города, — отметил Кулемзин. — Зона поражения: от проспекта Партизанского до «Ветки» вдоль Киевского проспекта».
По его словам, 26 трансформаторных подстанций района обесточено вследствие артиллерийских ударов.
Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель.