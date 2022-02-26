Эмполи, Италия, , 22:13 — REGNUM 26 февраля в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» «Эмполи» в матче 27-го тура итальянской Серии А 2021/22 уступил туринскому «Ювентусу» со счетом 2:3.

Логотип Ювентуса

Забитыми мячами в составе «старой синьоры» отметились Мойзе Кин (32' Адриен Рабьо) и Душан Влахович (45+2' Хуан Куадрадо, 66' Альваро Мората). Голы «Эмполи» забили Шимон Журковский (40') и Андреа ла Мантиа (76' Себастьяно Луперто).

Желтые карточки получили Ардиан Исмайли (51') и Фабиано Паризи (73'). На матче работала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской.

«Ювентус», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 50 очков, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» с 31-м очком остался на тринадцатой строчке.