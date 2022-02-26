Торонто, Канада, 26 февраля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. 27-летний российский крайний нападающий «Торонто» Илья Михеев выздоровел и вернулся к тренировкам с основным составом клуба Национальной Хоккейной Лиги. Об этом 26 февраля сообщило издание TSN.

Nhl.com «Торонто Мэйпл Лифс»

Последние несколько дней Илья Михеев пропустил из-за болезни. Ранее пресс-служба «Торонто» сообщала, что речь не идет о коронавирусной инфекции.

В текущем сезоне на счету Ильи Михеева восемь заброшенных шайб и три результативные передачи в 22-х матчах за «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Завтра, 27 февраля, «Торонто Мейпл Лифс» в очередном матче НХЛ 2021/22 встретится с «Детройт Ред Уингз». Стартовый свисток прозвучит в 03:30 по московскому времени.