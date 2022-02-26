Вашингтон, 26 февраля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Разговоры о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу свидетельствуют о том, что Россия, начав спецоперацию на Украине, получила результат, противоположный желаемому. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«НАТО еще более едино. Посмотрите, что происходит касательно Финляндии и Швеции, других стран. Это привело к прямо противоположному эффекту [по сравнению] с тем, к которому он (президент России Владимир Путин) стремился. Мы должны придерживаться нашего курса с остальными нашими союзниками», — сказал Байден в интервью блогеру Брайяну Коэну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что альтернативой ограничительным мерам Запада в отношении Российской Федерации могло бы быть начало «третьей мировой войны».

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