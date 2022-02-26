Москва, 26 февраля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. О необходимости закрыть «Ельцин-центр» заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Уже заявлял, но повторюсь: это тлетворное для российского общества, особенно молодёжи, место нужно закрыть. Причём немедленно!» — отметил Зюганов в телеграм-канале.

Финансируемый государством «гнойник» под названием «Ельцин-центр» разразился заявлением против изгнания фашистов и бандеровцев из Украины, возмущен парламентарий.

«Ничего удивительного, к сожалению, в этом нет», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, расположенный в Екатеринбурге Президентский центр имени Бориса Ельцина выступает за прекращение военной спецоперации России по просьбе ЛНР и ДНР.

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