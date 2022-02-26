Питтсбург, США, 26 февраля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 27-летний канадский защитник Майк Мэтисон, выступающий за хоккейный клуб «Питтсбург», выбыл на несколько недель из-за повреждения верхней части тела. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Nhl.com «Питтсбург Пингвинз»

В текущем сезоне Майк Мэтисон принял участие в 50 матчах регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги 2021/22, в которых отметился 7 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

После 53-х сыгранных туров НХЛ 2021/22 «Питтсбург Пингвинз», одержав 31 победу и набрав 70 очков, занимает шестое место в турнирной таблице восточной конференции.

Сегодня, 26 февраля, «Питтсбург Пингвинз» в очередном матче Национальной Хоккейной Лиги сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.