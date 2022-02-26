Санкт-Петербург, 26 февраля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. 26 февраля хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга одержал минимальную победу над нижегородским «Торпедо» в рамках товарищеской встречи. Игра завершилась со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM СКА атакует

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Победитель был выявлен по итогам дополнительного времени.

Заброшенными шайбами в составе санкт-петербургской команды отметились Йоонас Кемппайнен (51:30, Мэт Робинсон, Андрей Кузьменко) и Никита Гусев (61:31). Единственную шайбу «Торпедо» забросил Николай Демидов (59:07).

Ранее сообщалось, что на 26-летнего нападающего СКА Андрея Кузьменко претендует «Эдмонтон», выступающий в Национальной Хоккейной Лиге. Кузьменко может перейти в «Эдмонтон» на правах свободного агента.