Санкт-Петербург, 26 февраля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. 26-летний нападающий Андрей Кузьменко, выступающий за российский хоккейный клуб СКА, входит в сферу интересов «Эдмонтона». Об этом 26 февраля сообщил журналист Джим Матэсон.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко

Также сообщается, что Кузьменко сможет перейти в «Эдмонтон» на правах свободного агента, так как игрок не был выбран ни одним клубом Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) на драфте. Текущее соглашение нападающего со СКА рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 на счету Андрея Кузьменко 20 заброшенных шайб и 33 результативные передачи в 45 матчах регулярного чемпионата. По итогам досрочно завершившегося сезона КХЛ СКА, одержав 31 победу и набрав 68 очков, занял третье место в турнирной таблице лиги.