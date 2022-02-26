26 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Многолетняя излишняя «застенчивость» и мягкотелость российской политики в одном из ключевых для нее регионов, включая бывшие территории Российской империи и СССР, способствовала появлению там крайних националистических сил, усилению западного влияния, создавала и создает риски для ослабевшей России.

Александр Савельев, , 23:33 — REGNUM Спецоперация российских войск на Украине будет иметь последствия не только для развития глобального противостояния, но определит и региональную повестку, прежде всего, в Причерноморье, на Кавказе и в Средней Азии. Многолетняя излишняя «застенчивость» и мягкотелость российской политики в одном из ключевых для нее регионов, включая бывшие территории Российской империи и СССР, способствовала появлению там крайних националистических сил, усилению западного влияния, создавала и создает риски для ослабевшей России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По завершении спецоперации станет ясно, что одной из наиболее проигравших сторон станет премьер Турции Эрдоган. В значительной степени именно его амбиции и претензии на так называемый Великий Туран и «тюркский мир» способствовали обострению в каспийско-черноморском регионе. Еще 13 февраля, когда Россией велись напряженные переговоры по европейской и глобальной безопасности, руководитель региональной державы с амбициями ожидал визита президента России В. В. Путина. Посол России тогда же вежливо заявил, что график российского президента не предусматривает визит в Анкару в ближайшее время.

Попытки включить в свои амбициозные планы не только части бывшей Османской империи и далее от Балкан до Дальнего Востока, включая суверенные территории России и Китая, постоянное лицемерие Эрдогана, роль Анкары в разжигании конфликтов на Кавказе, ее агрессия в Сирии и странах Леванта, фактический захват Азербайджана всегда были понятны российскому руководству и компетентным службам. Участие в антироссийской «Крымской платформе», поставки беспилотников преступному киевскому режиму, другие факты военно-технического сотрудничества и пока не подтвержденное (только по данным украинских пропагандистских СМИ) закрытие черноморских проливов — надолго исключает Турцию из числа стран, с которыми Россия может иметь дружественные отношения.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Турция, несмотря на лицемерное дружественное сотрудничество с Россией, остается восточным оплотом НАТО. Именно в ответ на размещение на ее территории ядерного оружия США СССР доставил свои ракеты на Кубу, что привело к известному Карибскому кризису.

Сейчас, из-за многолетней слабости нашей политики на постсоветском пространстве, мы будем вынуждены воевать сразу на нескольких фронтах. Пантюркизм Эрдогана, от Балкан до Синьцзян-Уйгурского района Китая и включая регионы России, представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Ось Анкара — Баку — (ядерный де-факто) Исламабад, с учетом только начинающегося выплеска энергии захватившими власть в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые не умеют и не хотят наладить мирную жизнь в своей стране, представляют собой серьезную региональную угрозу. России жизненно необходимо вернуть Азербайджан в русло миролюбивой политики и оторвать его от этого союза. Это отвечает интересам и самих азербайджанцев, которые получили независимость из рук Москвы и теряют ее в союзе с Анкарой.

Очередная угроза Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

Эйфория от лучшего (для Турции) премьера Пашиняна, ведущего остатки своего народа в Турцию, а через нее — в НАТО, со временем пройдет, но геополитическая реальность может измениться необратимо. Не только для нас, но и для Ирана.

Создание региональных проблем для России и других стран давно известно как излюбленный метод колониальной политики Запада. Резкие и эффективные шаги со стороны России именно сейчас оправданы как никогда.

Для решения этих задач необходимо избавиться от компрадоров всех мастей, «агентов влияния», коренным образом улучшить государственное управление. Осуществить эту трансформацию эволюционным образом, но быстро, не дожидаясь инспирированных или реальных социальных волнений — один из главных вызовов для Кремля.