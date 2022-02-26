Москва, 26 февраля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Более 440 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 26 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 445 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 275,6 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в российские медицинские учреждения за истекшие сутки сократилось на 4,1%.