Лондон, , 21:52 — REGNUM 25-летний британский киноактер Том Холланд, получивший широкую популярность благодаря исполнению роли Питера Паркера в трилогии киностудии Marvel о Человеке-пауке, признался, что был бы рад исполнить роль Джеймса Бонда.

Том Холланд

«Все получилось совсем не так, как планировалось. Я очень большой фанат Джеймса Бонда. Мне нравились фильмы с Дэниелом Крэйгом, было бы интересно посмотреть на то, как Джеймс Бонд становится Джеймсом Бондом. Итак, я выдвинул эту идея для фильма, но, видимо, получилось довольно глупо. Смысл был в том, что до самого финала зрители не знали, что он о Джеймсе Бонде, но с точки зрения маркетинга это, конечно, кошмар», — сказал Холланд.

Премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крэйгом в главной роли состоялась 28 сентября 2021 года. За время мирового проката кинолента собрала более 770 миллионов долларов при бюджете в 250 миллионов долларов.