Москва, , 21:38 — REGNUM У стран Североатлантического альянса отсутствует стремление к реальному укреплению безопасности в европейских странах на основе принципа равной безопасности. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Намерение NATO продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит об одном — в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы», — сообщается на странице МИД РФ в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Россия не может игнорировать конфронтационный курс Североатлантического альянса в отношении Москвы.

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