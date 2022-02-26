Москва, 26 февраля 2022, 21:38 — REGNUM У стран Североатлантического альянса отсутствует стремление к реальному укреплению безопасности в европейских странах на основе принципа равной безопасности. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Россия не может игнорировать конфронтационный курс Североатлантического альянса в отношении Москвы.
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