Лос-Анджелес, США, , 21:37 — REGNUM Как утверждает издание Deadline, сериал «Эйфория» с Зендеей и Хантер Шафер в главных ролях стал самым популярным шоу десятилетия в Соединенных Штатах Америки по количеству упоминаний в социальной сети Twitter.

Зендея в сериале «Эйфория» Скриншот YouTube

Также сообщается, что фанаты сериала в рамках выхода второго сезона написали более тридцати миллионов постов. Самыми обсуждаемыми персонажами стал Ру, Нейт Джейкобс и Феско.

Премьера второго сезона сериала «Эйфория» состоялась 9 января 2022 года на стриминговом сервисе HBO Max. Ранее сообщалось, что новый сезон «Эйфории» побил рекорд HBO Max по количеству просмотров, собрав 2,4 миллиона зрителей.