Брентфорд, Великобритания, , 21:21 — REGNUM 26 февраля 30-летний датский атакующий полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вышел на поле в матче с «Ньюкаслом». Футболист сыграл впервые за 259 дней после того, как потерял сознание в матче чемпионата Европы 2020 со сборной Финляндии.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Кристиан Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» 31 января 2022 года. Текущее соглашение датского полузащитника с английском клубом рассчитано до 30 июня.

В прошлом сезоне Эриксен, выступая за миланский «Интер», забил три гола и получил одну желтую карточку в 26-ти турах итальянской Серии А 2020/21. В составе «нерадзурри» датчанин стал победителем чемпионата Италии.