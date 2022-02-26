Москва, 26 февраля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. 23-летний российский центральный полузащитник Иван Обляков был признан порталом WhoScored лучшим игроком матча 19-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» — ЦСКА (0:2).

ЦСКА

Иван Обляков провел на поле все 90 минут. За отведенное время российский полузащитник отметился одной результативной передачей, одной успешной обводкой, двумя удачными отборами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач Облякова составила 69%.

В текущем сезоне Обляков принял участие в двадцати матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки. Обляков выступает за ЦСКА с 31 августа 2018 года после перехода из «Уфы» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.