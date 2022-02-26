Москва, , 21:02 — REGNUM 26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» ЦСКА в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

ЦСКА

Первый мяч в дебюте второй половины забил арендованный из «Лилля» Юсуф Языджи ударом со штрафного — 0:1. Через тридцать минут вышедший на замену Бахтиер Зайнутдинов удвоил преимущество «красно-синих» после передачи Ивана Облякова — 0:2.

Желтые карточки получили Марио Фернандес (24'), Хорхе Карраскаль (30'), Наиль Умяров (40'), Чидера Эджуке (83') и Виктор Мозес (90+6'). На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Статистика матча («Спартак"/ ЦСКА)

Удары 7/7

Удары в створ 2/4

Владение 55%/45%

Угловые 4/5

Нарушения 12/16

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Литвинов, Джикия (Хлусевич, 84'), Жиго (Кутепов, 90'), Айртон, Мозес, Перейра, Умяров, Зобнин (Ларссон, 69'), Соболев (Николсон, 69'), Промес.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Бийол, Фукс (Набабкин, 75'), Фернандес, Гбамен (Яковлев, 90'), Обляков, Медина (Зайнутдинов, 56'), Языджи (Эджуке, 75'), Карраскаль (Мухин, 90'), Заболотный.

ЦСКА, одержав десятую победу в сезоне и набрав 33 очка, укрепился на четвертой строчке и сохранил отставание от «Сочи». «Спартак» с 23-мя очками временно остался на девятом месте.