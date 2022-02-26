26 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

ИА REGNUM, , 22:12 — REGNUM



Предатель Иван Шилов © ИА REGNUM

Уважаемый ТГ-канал real cultras Z рассказал сегодня о втором письме работников «культуры» за «нет войне». В этом письме уже требуют отставки Путина, и уважаемый автор канала real cultras Z справедливо указывает на то, что стилистика этой части письма (с требованием отставки Путина) удивительно напоминает фашистскую листовку, которую разбрасывали во время Великой Отечественной войны над окопами и колоннами Красной Армии.

Уважаемый ТГ-канал vc.ru сегодня сообщает о примерно таком же письме, которое подписали «сотрудники IT-отрасли» — а именно сотрудники «Яндекса», «Сбера», VK, «Тинькофф», МТС, «Билайна», Ozon, Wildberries, то есть компаний, которые являются в России системообразующими в различных областях. Интересно, что, если пройти по ссылке, желая ознакомиться с письмом, то внизу, под письмом айтишников, можно увидеть ссылки на первое письмо «деятелей культуры», на письма учителей, ученых и научных журналистов, врачей.

Что важно? Что все эти письма написаны тонко продумано и довольно похоже. Что подписи под всеми письмами однообразно собираются в гугл-доке, а по мере публикации писем удаляются из места подписания. Что за подписями известных в своей сфере людей идут подписи «простых», не известных широкой публике лиц.

Трудно поверить, что подписанты, особенно известные лидеры общественного мнения (ЛОМы) — «ученые» и «деятели культуры», не понимают, что участвуют во вражеской акции, не только спланированной, но, похоже, и осуществляемой вражескими силами. Трудно поверить, что ЛОМы из любой сферы не видят, как вражеские руки в преддверии кажущихся возможными в их мечтах будущих событий сколачивают «пятую колонну» и делят ее на батальоны по профессиональной принадлежности, а может, просто по принадлежности к разным псевдоэлитным тусовкам — для удобства связи, наверное.

Можно понять «простых» подписантов — это люди гуманистических убеждений, которые не хотят даже единичных жертв, которым страшно за других людей и за себя и которые в силу недостатков образования и воспитания и отсутствия жизненного опыта просто не понимают, что, подписывая подобные письма вслед за своими кумирами и авторитетами, они не столько заявляют себя как гуманисты, сколько наносят вред своей стране.

Но нельзя ни понять, ни простить ЛОМов, инспирирующих это «массовое» «нет войне». И крайне интересно, почему все эти люди, ранее не замеченные (особенно последние 8 лет) не только в действиях, но даже и в интересе к гражданскому поведению, вдруг именно сейчас решили выступить за «нет войне», то есть против России. Гражданское действие почти всегда небезопасно, будь хоть какая демократия, а во время, напоминающее военное, опасно вдвойне и втройне. Что же сподвигло всех этих ЛОМов именно сейчас публично заявить о своей позиции?

Собственно, гипотез тут может быть всего две:

Во-первых, ЛОМы не хотят выпасть из своей светской тусовки, поскольку эта тусовка — источник их благополучия, и при этом они могут надеяться, что им ничего не будет — потому что наша добрая власть уже не раз в подобных случаях (например, во время демонстраций «белоленточников» в 2011−12 гг.) не только не реагировала на подобные выходки репрессивно, но даже наоборот — всячески задабривала участников, назначала их на ведущие позиции и давала денег на проекты — видимо, по принципу «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Но… что-то подсказывает, что на этот раз так может и не случиться.

Во-вторых, ЛОМы уверены или надеются, что Россия проиграет вчистую, придут американцы и тогда им потребуется аусвайс — то есть доказательство своей лояльности победителям и «добровольного перехода на их сторону». Подписи под всеми этими письмами — это и есть аусвайс, как вражеская листовка в руках перебежчика.

Что ж, уважаемые ЛОМы всех цветов… Мы уверены, что инспирирование и подписание подобных писем в момент военной операции, проводимой Россией, — действие, близкое государственной измене. Мы вас запомним всех поименно. И, как вы сами любите говорить, «не забудем, не простим».