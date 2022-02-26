Берлин, , 20:48 — REGNUM Власти Германии высказались за «целенаправленное и функциональное» ограничение работы системы международных платежей SWIFT в рамках антироссийских санкций, но не за полное отключение России. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на МИД и Минэкономики ФРГ.

SWIFT Businessnews.kz

Отмечается, что в настоящее время «ведется усиленная» работа над возможным ограничением работы таким образом, чтобы оно «касалось тех, кого нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон и его коллега из Нидерландов Марк Рютте провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, в том числе отключения России от SWIFT.