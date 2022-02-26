Донецк, , 20:44 — REGNUM 12 населенных пунктов на юге Донбасса взяли под контроль подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 26 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин журналистам.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наши подразделения продолжают успешное движение вглубь обороны противника на мариупольском направлении, не встречая на своем пути активного сопротивления, — отметил Басурин. — Подразделения НМ взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатока, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги».

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что российская армия, которая проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, действует предельно профессионально.