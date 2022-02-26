26 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение о том, что в течение нескольких дней будет принято решение о том, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Мирослава Романенко, , 21:17 — REGNUM В течение нескольких дней будет принято решение о том, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Решение об отключении России от SWIFT примут в течение нескольких дней

О якобы начале технической подготовки к отключению России от системы международных платежей SWIFT сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции», — написал 26 февраля на своей странице в социальной сети Facebook глава украинской дипломатии.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачёва.

«МИД Украины заявил, что достигнуто соглашение отключить Россию от SWIFT. Посмотрим», — в свою очередь написал Юрий Ткачев.

«Заявить много чего можно, но сбудется ли — большой вопрос», — отреагировала Наталья.

«Может неудобно получиться. Деньги за газ в сумках будут возить?» — недоумевает Vladimir.

«Лучше бы за стол переговоров сели», — отметил Ingvar.

«Чем Европа за газ рассчитается или США за российскую нефть???» — поинтересовался Сергей.

«Посмотрим, как они запоют, когда Россия их отключит», — отреагировал Deliverer.

«Это уже неактуально лет как 5. Сейчас это уже хуже Европе», — считает Дмитрий.

«Такое впечатление, что нас штормят… а руководство страны по быстрячку вымогает санкции и прочее, что выгодно Западу, пока ещё есть украинцы», — написал Aleksey.

«Они же создают все условия, чтоб РФ пошла по полной до конца», — отметил Aleks Igorevich.

«У России своя платежная система работает уже лет пять как, подготовились», — добавил El Patrolero.

«Значит не будет газа», — пишет Igorr L.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А фиг ли толку? Уже есть несколько дублирующих систем, включая и ту, с помощью которой Европа закупает нефть в подсанкционном Иране», — прокомментировал новость Sergey S.

«Система, которая обеспечивает безопасные переводы средств между счетами. В данном случае Россия будет отрезана от мира. Внутри России переводы можно будет совершать», — написала «А».

»Если Европе понадобится газ, то они приедут и будут покупать его за рубли по карте «Мир», — не без иронии добавил Михаил.

«Ну отключат. Это не смертельно», — отреагировала Светлана К.

«И переводов из России на Украину уж точно не будет… только кредиты Запада под «хороший» процент…» — написал G. B.

«Последняя пугалка в ход пошла», — с сарказмом отметила Катя.

«У нашей власти по ходу стоит задача максимально гадить России. На свою страну и людей им… [плевать]», — добавил Виктор.

«Нам что? Они к этому готовились. Это будут трудности для Европы, хотя с Ираном же торгуют…» — комментирует Елена П.

«У РФ свой аналог SWIFT уже давно создан, будет, конечно, поначалу болезненно, но не смертельно, причем болезненно будет для всех», — пишет Z.

«Вот мне нравится, а вот договориться о переговорах — никак», — возмутилась Maya S.