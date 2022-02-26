Москва, 26 февраля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 26 февраля сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Никол Пашинян

«Продолжен обмен мнениями по практическим аспектам реализации договорённостей, закреплённых в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года… — говорится в сообщении. — Затронуты также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня».

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля азербайджанский президент Ильхам Алиев во ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что России принадлежит важная роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией.