Ливерпуль, Великобритания, , 20:24 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Эвертон» (расстановка 4−2-3−1): Джордан Пикфорд — Шеймус Коулман, Майкл Кин, Мейсон Холгейт, Джонджо Кенни — Аллан, Абдулай Дукуре — Донни ван де Бек, Алекс Ивоби, Энтони Гордон — Ришарлисон.

Главный тренер: Фрэнк Лэмпард.

«Манчестер Сити» (расстановка 4−3-3): Эдерсон Мораеш — Жоау Канселу, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт — Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Кевин де Брёйне — Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Филип Фоден.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

На данный момент «Манчестер Сити» с двадцатью победами, тремя поражения и 63-мя очками занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Эвертон», набрав 22 очка, располагается на семнадцатой строчке.